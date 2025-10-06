باستعراضات وطنية.. مدارس جنوب سيناء تحتفل بذكرى نصر أكتوبر (صور)

احتفلت مدارس جنوب سيناء بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، حيث نظمت مدرسة المروة الرسمية المتميزة للغات بطور سيناء، بقيادة جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، احتفالية خلال طابور الصباح تضمنت الحديث عن بسالة وشجاعة الجنود المصريين خلال الحرب، وفقرة استعراضية لفرقة السمسمية.

وقال مدير المدرسة: "إن الاحتفالية هدفت إلى توعية الطلاب بهذا الحدث البطولي والتاريخي الهام، في إطار حرص المدارس على رفع الوعي وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتعريفهم بالدور الحيوي الذي يقوم به رجال القوات المسلحة، وأن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن هي غايتهم".

وأوضح مدير المدرسة أن نصر أكتوبر يعد نقطة مضيئة في تاريخ الجيش والشعب المصري، ورمزًا للتعاون بينهم لاسترداد أرض سيناء.

وحرصت كافة المدارس على إقامة الاحتفالات تنفيذًا لتوجيهات عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، ورفع الطلاب علم مصر احتفالًا بهذه المناسبة، وتنفيذ المسرحيات والعروض الاستعراضية الوطنية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أكدت ضرورة الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد من خلال تنظيم فعاليات متنوعة على مدار شهر أكتوبر بكافة المدارس، بالتنسيق بين التوجيه العام للأنشطة (مسرح، صحافة وإعلام تربوي، تربية اجتماعية، تربية رياضية، مكتبات)، وتوثيق هذه الفعاليات.