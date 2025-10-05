إعلان

خبير آثار يوضح: معابد أسوان آمنة تمامًا من خطر الفيضان (صور)

كتب : إيهاب عمران

07:29 م 05/10/2025
    السد العالي
    معبد إدفو
    معبد السبوع
    معبد كلابشة
    السياح داخل معبد أبو سمبل

أكد الدكتور نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان الأسبق، أن جميع المعابد الأثرية في محافظة أسوان آمنة تمامًا وبعيدة عن أي أخطار محتملة للفيضان المرتفع.

وأوضح سلامة أن معابد النوبة التي تم إنقاذها ونقلها بعد بناء السد العالي، ومنها فيلة وكلابشة وأبو سمبل، قد أُعيد بناؤها على منسوب يتراوح بين 186 و190 مترًا فوق سطح البحر.

وأضاف أن هذا المنسوب أعلى بكثير من أقصى ارتفاع يمكن أن تصله مياه الفيضان في بحيرة ناصر، والذي يبلغ 183 مترًا، مما يجعلها في مأمن تام.

وأشار سلامة إلى أنه حتى في الحالة المستبعدة لتجاوز المياه هذا الحد، توجد مجموعة كبيرة من "الأخوار" على ضفاف البحيرة يمكن تحويل المياه الزائدة إليها بسهولة لحماية المواقع الأثرية.

معابد أسوان فيضان النيل الدكتور نصر سلامة السد العالي

