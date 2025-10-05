الدقهلية – رامي محمود:

وضع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، يرافقه اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، والعميد أركان حرب الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء أمام ديوان عام المحافظة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد محافظ الدقهلية أن نصر أكتوبر المجيد سيظل دومًا ملحمة فريدة في تاريخ العسكرية المصرية، وشاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، الذين سطّروا بأحرف من نور حقيقة كونهم خير أجناد الأرض، داعيًا الله أن يحفظ قواتنا المسلحة عرينًا ومهدًا للأبطال، ونبراسًا للوطنية والفداء.

ووجّه المحافظ خالص التهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر الخالد الذي سيبقى رمزًا للعزة والإرادة الوطنية الصلبة.

وأضاف محافظ الدقهلية: "إننا جميعًا نثمّن تضحيات أبطالنا، ونؤكد أن الدقهلية، قيادةً وتنفيذيين وشعبًا، تقف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة، مستلهمةً روح أكتوبر في الانضباط والكفاءة والإقدام، وماضية بثبات في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة."

وشارك في مراسم وضع إكليل الزهور القيادات العسكرية والأمنية، وأعضاء الجهاز التنفيذي، ووكلاء الوزارات ومديرو مديريات الخدمات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، إلى جانب جمع كبير من المواطنين بمدينة المنصورة.

وكان محافظ الدقهلية قد استقبل القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بمكتبه بديوان عام المحافظة لتبادل التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.