علاج فوري وفرصة عمل لوالدها.. محافظ سوهاج يستجيب لاستغاثة الطفلة شهد

سوهاج- عمار عبدالواحد:



كلف اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج مدير مكتبه المحاسب محمد فتحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لبحث حالة الطفلة شهد ابنة مركز ومدينة طهطا، والتي تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة، لرفع المعاناة عن كاهل الأسرة، وعلاج الطلفة وتوفير فرصة عمل لوالدها، الذي فقد عملة نتيجة مرافقة ابنته أثناء فترة مرضها، وذلك استجابة لما نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وبمتابعة محمد أبو العجب، مسؤول شؤون الأشخاص ذوي الاعاقة بمحافظة سوهاج تم التنسيق مع مرفق الإسعاف وهيئة التأمين الصحي ومديرية العمل، وتم نقلها من منزلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحي، وتم توقيع الكشف الطبي على الطفلة المشار إليها، وتقييم حالتها وتوفير العلاج اللازم.



كما وجه محافظ سوهاج مديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل دائمة لوالد الطفلة، وحضر إلى المستشفى مدير مكتب عمل شرق ممثلًا لمديرية العمل وحصل على أوراق التعيين من والد شهد، ومن المقرر أن يتسلم عمله خلال يومين.



وشهدت الاستجابة لحالة الطفلة شهد أيضًا مشاركة من المجتمع المدني، حيث أعلنت إحدى الشركات الخاصة بدعم الطفلة بمبلغ مالي شهري، وتوفير كرسي متحرك مخصص للاستخدام المنزلي، وحقيبة مدرسية ومواد الغذائية لدعم الأسرة.