أول موجة أمطار خريفية تضرب محافظة الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأولى موجات الأمطار بعد انقضاء فصل الصيف، إيذانًا ببداية فعلية لموسم الخريف.

وسقطت أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية، ما أدى إلى تشكّل تجمعات مائية محدودة في بعض الشوارع، دون تسجيل تأثيرات كبيرة على حركة المرور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد توقعت حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومنها الإسكندرية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وبلغت درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية، وحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب نسبيًا، مع ارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر.

وتُعد هذه الموجة بداية فعلية لتقلبات الخريف في الإسكندرية، وسط ترقب لبداية نوات الشتاء التقليدية خلال الأسابيع المقبلة.