إعلان

أول موجة أمطار خريفية تضرب محافظة الإسكندرية- صور

كتب : مصراوي

01:45 ص 05/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    موجة أمطار خريفية تضرب محافظة الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    موجة أمطار خريفية تضرب محافظة الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    موجة أمطار خريفية تضرب محافظة الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    موجة أمطار خريفية تضرب محافظة الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأولى موجات الأمطار بعد انقضاء فصل الصيف، إيذانًا ببداية فعلية لموسم الخريف.

وسقطت أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية، ما أدى إلى تشكّل تجمعات مائية محدودة في بعض الشوارع، دون تسجيل تأثيرات كبيرة على حركة المرور.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد توقعت حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومنها الإسكندرية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وبلغت درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية العظمى 28 درجة، والصغرى 20 درجة مئوية، وحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب نسبيًا، مع ارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر.

وتُعد هذه الموجة بداية فعلية لتقلبات الخريف في الإسكندرية، وسط ترقب لبداية نوات الشتاء التقليدية خلال الأسابيع المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موجة أمطار خريفية تضرب محافظة الإسكندرية أمطار الأمطار تضرب الإسكندرية أمطار في الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند