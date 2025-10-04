الإسكندرية – محمد البدري:

أنقذ فريق طبي بمستشفى رأس التين العام بالإسكندرية، حياة مصاب وصل إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة إثر تعرضه لجرح طعني نافذ في البطن.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المصاب كان يعاني من نزيف شديد واضطراب في الوظائف الحيوية، نتيجة جرح طعني أدى إلى خروج منديل البطن مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وأثناء العملية، سيطر الفريق الطبي على النزيف وتبين وجود تهتك في القولون النازل، وتم إصلاحه بنجاح دون الحاجة إلى تحويل مسار الأمعاء.

وجرى نقل المريض إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج وهو في حالة مستقرة، فيما أشادت إدارة المستشفى بكفاءة الفريق الطبي الذي ضم كلاً من الأطباء: أيمن السيد، وأحمد صبري، وأحمد جمال، وعبد الله قريطم (تخدير)، وهيئة التمريض هبة السيد، ونهى عصام.