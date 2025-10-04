بني سويف-حمدي سليمان:

في قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، استيقظ الأهالي على يوم عادي لم يخطر ببال أحد منهم أنه سيتحول إلى مأساة، حيث قُدِّر لأربع عائلات أن تفقد أبناءها الشباب دفعة واحدة، ليتحول هذا اليوم إلى وجع لا يُمحى من ذاكرة القرية.

كان إسلام محمود، وأحمد حسين، ومحمود سامي، وكُردي ريان، شبابًا في مقتبل العمر، خرجوا من بيوتهم مع أول خيوط الفجر، كما اعتادوا كل يوم، يحملون في قلوبهم أملاً وفي أعينهم تعب الأيام، واستقلوا السيارة متجهين إلى محل عملهم بمدينة السادس من أكتوبر، يحملون أحلامهم الصغيرة على أكتافهم.

في الطريق، تبادلوا المزاح والضحك، تحدثوا عن العمل و الأيام الصعبة، وعن أملهم في أن "يفتحها ربنا" قريبًا، و لم يكن أحد منهم يعلم أن الضحكات تلك ستكون الأخيرة، ففي منتصف الطريق الأوسطي، وبين لحظة وأخرى، تبدلت المشاهد، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق، واصطدمت بسيارة نقل ثقيل، صمتت الضحكات، وتوقف الزمن ورحل الأربعة، تاركين خلفهم وجعًا لا يُحتمل.

انتشر الخبر في القرية كالصاعقة، و تحولت بهبشين إلى سرادق كبير للعزاء، ارتفعت أصوات البكاء في الشوارع، حزنا على الشباب الأربعة الذين خرجوا بحثًا عن "لقمة العيش"، فعادوا إلى قريتهم في نعوشٍ متجاورة.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية "و ط ج 8714" بسيارة نقل على الطريق الأوسطي، مما أسفر عن وفاة 4 من أبناء المحافظة.