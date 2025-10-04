الأقصر - محمد محروس:

أجرى موقع "مصراوي" جولة خاصة داخل مقبرة الملك أمنحتب الثالث، بالتزامن مع افتتاحها أمام الزوار في منطقة وادي القرود بجبل البر الغربي بالأقصر، بعد انتهاء أعمال ترميم وتطوير استمرت قرابة عشرين عامًا، أعادت للمقبرة رونقها الأصلي وألوانها المبهرة التي تعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام.

وتُعد مقبرة أمنحتب الثالث واحدة من أعظم التحف الأثرية في وادي الملوك، إذ نُحتت بالكامل في عمق الصخر، وتتميز بممراتها الطويلة وجدرانها المزخرفة برسوم مذهلة تصور رحلة الملك إلى العالم الآخر، ومشاهد طقسية تجمعه بالآلهة، فضلًا عن نصوص من كتابي النهار والليل التي توثق مراحل البعث والحياة الأبدية في المعتقد المصري القديم.

ورصد "مصراوي" خلال الجولة، مشاهد دقيقة لأعمال الترميم التي شملت معالجة النقوش الجدارية، وتثبيت الألوان الأصلية التي كانت مهددة بالاندثار، إلى جانب تطوير نظام الإضاءة والتهوية بما يتيح رؤية التفاصيل الفنية بوضوح مع الحفاظ على البيئة الداخلية للمقبرة.

ويصف الأثريون المقبرة بأنها معجزة هندسية وفنية تعكس ذروة الإبداع المصري القديم في عصر الدولة الحديثة، حيث جسّد الملك أمنحتب الثالث — والد الملك أخناتون — عظمة حكمه من خلال تصميم يخلّد رحلته الأبدية في قلب الجبل.

ويمثل افتتاح المقبرة أمام الزوار حدثًا أثريًا وسياحيًا استثنائيًا، يُعيد للأقصر مكانتها كأكبر متحف مفتوح في العالم، ويتيح للعالم فرصة جديدة لاكتشاف عبقرية المصري القديم في نحت الصخر وتحويله إلى سجل خالد للفن والعقيدة.