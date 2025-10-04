محافظ المنيا: 2.5 مليون سيدة استفدن من مبادرات الرئيس لصحة المرأة (صور)

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المرأة، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوصول بها إلى مختلف المراكز والقرى والنجوع.

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بصحة الأسرة المصرية، وتمكين المرأة من الحصول على خدمات فحص وتوعية مجانية في جميع الوحدات والمراكز الصحية.

وقال الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة حققت إنجازًا متميزًا منذ انطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات 2 مليون و522 ألفًا و796 سيدة من مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأضاف "عمر" أن المبادرات الرئاسية المتنوعة في مجال الصحة تعكس حجم الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة والكشف المبكر عن الأمراض، خاصة سرطان الثدي وأمراض الضغط والسكر والسمنة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة في إطار خطة شاملة لتحسين مؤشرات الصحة العامة بالمحافظة.