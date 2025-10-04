فردوس عبد الحميد من الإسكندرية: لم أخالف قناعاتي فنيًا وقصرت بحق أولادي

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام في علاج حالة مريض تم تشخيصه بمتلازمة جيليان باريه (Guillain-Barré Syndrome)، وهي من الأمراض العصبية النادرة التي تؤثر على الجهاز العصبي الطرفي.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى التزم بتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية في التعامل مع الحالة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي في تحقيق هذا النجاح.

وأشارت إدارة مستشفى ميت غمر العام إلى أن المريض خضع لسلسلة من جلسات فصل البلازما (Plasmapheresis)، والتي أسفرت عن تحسن ملحوظ في حالته، واستعادة قدرته على الحركة بشكل طبيعي بعد فترة علاج دقيقة ومتابعة مكثفة داخل العناية المركزة.

وضم الفريق الطبي المشرف على الحالة كلًا من: الدكتور أحمد سليمان، استشاري أمراض الباطنة والكلى ومدير المستشفى، الدكتورة شيماء عبد المنعم، استشاري أمراض الباطنة ورئيس قسم العناية المركزة، وفريق تمريض العناية المركزة.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن نجاح هذه الحالة يُعد دليلًا على كفاءة الأطقم الطبية والالتزام بالبروتوكولات العلاجية الحديثة، مشيرًا إلى استمرار جهود المستشفى في تطوير خدماتها لتوفير أفضل رعاية ممكنة للحالات الحرجة.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار عن تقديره للفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية بالدقهلية، بفضل الدعم المستمر من وزارة الصحة والقيادة السياسية لتطوير الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات.





