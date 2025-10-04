أسيوط - محمود عجمي:

ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات التعليمية، ومسؤولي المتابعة الميدانية، ومديري المراحل التعليمية، وموجهي العموم للمواد الدراسية.



جاء ذلك بحضور كل من: هدى حسين، مدير عام الشؤون المالية والإدارية والتعليم العام، وسيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، للتأكيد على تكثيف المتابعة اليومية للمدارس وضمان انتظام العملية التعليمية، مع التشديد على تسليم الكتب الدراسية للطلاب في مواعيدها، وتفعيل منصة "كيريو" التعليمية للمرحلة الثانوية، وتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة سد العجز في المعلمين بجميع التخصصات من خلال الاستعانة بمعلمي الحصة والمعلمين المحالين للمعاش، قائلًا: "لا يوجد فصل بدون معلم."

وأكد وكيل الوزارة أنه في حال اعتذار أي معلم بالحصة عن أداء عمله، يتم التسكين فورًا من قائمة الاحتياط، مع تحميل إدارة المدرسة والتوجيه الفني المسؤولية الكاملة في حال وجود أي عجز.

ووجّه دسوقي بضرورة الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب بالتنسيق مع مسؤولي التوريدات، إلى جانب متابعة نسب غياب الطلاب يوميًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المنتظمين.

وكلف وكيل الوزارة موجهى العموم ومديري المراحل التعليمية بـ متابعة التقييمات الأسبوعية، والأداءات الصفية، والواجبات المنزلية، مع التأكيد على الانضباط المدرسي وتفعيل الإشراف اليومي.

شدد وكيل الوزارة على مديري المدارس الثانوية بضرورة تعميم فيديوهات شرح منصة "كيريو" على الطلاب لتسهيل عملية التسجيل والاستفادة من محتواها في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع الإسراع في تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس.





