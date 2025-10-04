المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن إجمالي مساحة الأراضي المغمورة بمياه فيضان النيل ارتفع إلى 1241 فدانًا بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح "أبو طالب" أن الأراضي المتأثرة تتوزع بواقع 823 فدانًا بأشمون، و129 فدانًا بمنوف، و223 فدانًا بمدينة السادات، و65 فدانًا بالشهداء، مشيرًا إلى أن ارتفاع منسوب المياه ما زال مستمرًا في أراضي طرح النهر بالمراكز الواقعة على فرع رشيد.

وكانت مياه النيل بفرع رشيد قد تسببت خلال الأيام الماضية في غمر عدد من المنازل بقرى مركز أشمون، مما اضطر الأهالي إلى استخدام المراكب في التنقل بين المناطق المتضررة.

وتجدد مديرية الزراعة ومحافظة المنوفية تحذيراتهما للأهالي المقيمين بأراضي طرح النهر من ضرورة إخلائها فورًا، حفاظًا على سلامتهم، خاصة مع استمرار ارتفاع مناسيب المياه.