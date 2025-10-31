مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق "قنا – سفاجا"

قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 3 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق قنا – سفاجا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وملاكي على طريق قنا – سفاجا.

أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحررت الأجهزة الأمنية، محضرًا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وأسبابه.