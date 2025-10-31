بالصور ـ السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط

المنيا - جمال محمد:

تستعد محافظة المنيا للاحتفال، غدًا السبت، بافتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، احتفاءً بالحدث العالمي الذي يترقبه الملايين.

ومن المقرر أن تنظم المحافظة، مساء غدٍ، احتفالية كبرى بميدان النيل في وسط مدينة المنيا، بمشاركة نحو 1000 شاب وفتاة من مختلف مراكز المحافظة، تتضمن عروضاً فنية وثقافية تجسد عراقة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها الممتد عبر العصور.

كما تشارك مديرية الشباب والرياضة بالمنيا في الفعاليات من خلال تجهيز 50 مركز شباب و6 أندية رياضية لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة، وفتح أبوابها أمام المواطنين لمتابعة الحدث.

وفي السياق، وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتنظيم حملات توعية مكثفة في المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة، لتعريف المواطنين بأهمية الحدث التاريخي، وتنمية الوعي السياحي لدى النشء والطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنشيط السياحة الداخلية.

وكان "مصراوي" قد بثّ اليوم الجمعة نقلاً مباشراً من ميدان النيل بوسط مدينة المنيا، رصد خلاله عمليات تركيب شاشة عملاقة وتجهيز موقع الاحتفالية استعداداً لاستقبال الحدث العالمي غداً.



