تناولوا وجبة دجاج فاسدة.. إصابة شقيقين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب طفلان شقيقان بحالة تسمم غذائي، اليوم الجمعة، بإحدى القرى التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، إثر تناولهما وجبة دجاج مطهية داخل المنزل، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول الطفلين "كيان. خ. م"، عامين، وشقيقه "مالك"، 6 أعوام، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، بعد تناولهما وجبة منزلية يُرجَّح فسادها.

جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة داخل قسم الاستقبال، ووُضع الطفلان تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.