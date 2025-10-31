السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن فوز الفرع الطلابي لجمعية مهندسي البترول (SPE) بكلية هندسة البترول والتعدين بالجامعة، بـ"الجائزة الرئيسية للشابتر الطلابي المتميز" (Presidential Award: Outstanding Student Chapter) لعام 2024/2025، والمقدمة من الجمعية العالمية لمهندسي البترول (SPE International)، وذلك خلال المؤتمر والمعرض السنوي للتقنية (ATCE) المنعقد بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس جامعة السويس أن فوز الطلاب يعد إنجازًا كبيرًا وغير مسبوق بعد موسم استثنائي حافل بالأنشطة والتميز، موضحًا أن المنافسة بدأت على مستوى الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 50 فرعًا طلابيًا من الجامعات العربية، قبل أن يتأهل فرع جامعة السويس للمنافسة على اللقب العالمي.

وتسلّم الجائزة المهندس حسام عصام، رئيس الفرع الطلابي لجمعية SPE بجامعة السويس للموسم 2024/2025، نيابةً عن جميع أعضاء الفريق.

وأشار الدكتور حنيجل إلى أن هذه الجائزة تُعد أعلى تكريم تمنحه الجمعية العالمية لأي فرع طلابي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن فرع جامعة السويس تفوق على أكثر من 400 فرع طلابي من جامعات دولية مرموقة، مما يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، موجهًا التهنئة إلى أسرة الفرع الطلابي، وجميع طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة البترول والتعدين، مشيدًا بجهود المهندس حسام عصام وزملائه الذين رفعوا اسم جامعة السويس عاليًا في المحافل الدولية.

وأكد المهندس حسام عصام أن الفوز يمثل ثمرة عمل جماعي دؤوب وتعاون بين جميع أعضاء الفرع، مشيرًا إلى أن دعم إدارة الجامعة، وعلى رأسها الدكتور أشرف حنيجل، كان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح العالمي.