بالصور- وفد سياحي أمريكي يتفقد مسار العائلة المقدسة بسخا

استقبلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وفداً سياحياً أمريكياً يضم 41 سائحاً، وذلك ضمن برنامجهم لزيارة مسار العائلة المقدسة بمنطقة سخا، في إطار الاهتمام العالمي بهذا المسار الديني والسياحي الهام.

جاء ذلك بحضور صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وشمل برنامج الوفد الأمريكي زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، وتفقدوا الكنيسة والحديقة والمناطق الأثرية المجاورة لها، مشيدين بالجهود المبذولة لدعم هذا المقصد الديني وتنشيط السياحة في مصر.



أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تحرص على تقديم كل سبل الدعم والتنسيق اللازم لإنجاح الرحلات السياحية الدينية.

وأشار المحافظ إلى أن كفر الشيخ تسعى لتعزيز مكانتها كأحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، نظراً لما تمتلكه من تاريخ روحي وأثري فريد.

ووجه بضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ووزارة السياحة والكنيسة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية للزائرين والسياح.