الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



عقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي هيئة الأرصاد الجوية، لبحث مشروع التنبؤ بتأثير الأمطار، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.



ووفقًا لشركة الصرف الصحي، جرى اختيار الإسكندرية كنقطة انطلاق للمشروع في مصر، في حين ستكون مدينة فينيسيا الإيطالية نظيرتها في أوروبا، على أن يتم تطبيق المشروع لاحقًا في جميع محافظات الجمهورية بالتتابع، بمشاركة أكثر من 20 دولة حول العالم.



ويتضمن المشروع هدفًا رئيسيًا يتمثل في التخفيف والحد من آثار الأمطار من خلال تحليل شامل للعوامل البيئية والمناخية والبنية التحتية، إذ يجري دراسة مجموعة من العناصر تشمل "كمية الأمطار، ارتفاع الأمواج، طبيعة التربة، كثافة السكان، وشبكات الصرف الصحي ومدى قدرتها على الاستيعاب".



وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي، أن نجاح المشروع يتطلب تكاتف جميع قطاعات الدولة ووزاراتها وإداراتها المعنية، منوهًا أن التعاون المشترك بين الجهات المختلفة سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين والبنية التحتية.



وشدد على أهمية استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات الدولية المعنية، مشيرًا إلى أنه سيجري عقد لقاءات بمشاركة وزارة الري ومحافظة الإسكندرية وهيئة حماية الشواطئ لمناقشة جميع تفاصيل المشروع وخطط التنفيذ المستقبلية.