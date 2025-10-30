شاهد على 17 قرناً من الأسرار.. ماذا يخفي "حصن الدير" في صحراء الخارجة؟ -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، احتفالية تكريم 400 من الكوادر الطبية والإدارية بالقطاع الصحي بالمحافظة، والتي نظمتها مديرية الصحة بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، تقديرًا لعطائهم وجهودهم، وذلك بالتزامن مع حصول 9 وحدات طب أسرة بسوهاج على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار".

حضر الاحتفالية العميد وائل أبو القاسم نائب المستشار العسكري، والعميد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ووكلاء وزارات التنظيم والإدارة، والشباب والرياضة، والتموين، ومديرو التأمين الصحي، ومركز القلب والجهاز الهضمي، ومستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبنك الدم الإقليمي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والصحية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات مديرية الصحة بسوهاج، ثم ألقى وكيل وزارة الصحة كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره للسيد المحافظ على دعمه المستمر ورعايته للقطاع الصحي بالمحافظة.

وفي كلمته، هنأ محافظ سوهاج المكرمين من الكوادر الطبية والإدارية، معربًا عن سعادته بما تحقق من تطور ملموس في القطاع الصحي بسوهاج، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة المحافظة على مواكبة أهداف رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي متكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة مستدامة لصالح المواطنين والأجيال القادمة.

وفي ختام الحفل، تسلم محافظ سوهاج درع التكريم من وكيل وزارة الصحة تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه المتواصل لخدمة أبناء المحافظة، وسط تصفيق حار من الحضور، كما تم تكريم جميع العاملين بالوحدات التسع المعتمدة تقديرًا لتميزهم وجهودهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.