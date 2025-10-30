الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ضرورة متابعة أعمال الصيانة الشاملة والدورية التي تجري في مختلف كليات الجامعة ووحداتها، لضمان سير العملية التعليمية والبحثية بكفاءة عالية.



ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماع مجلس الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وعمل آمنة ومجهزة بالكامل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يحافظ على الأصول والمرافق الجامعية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.



وفي سياق متصل، استعرض رئيس الجامعة، التطور الكبير في نظم الدرجات المشتركة والمزدوجة التي تُقدمها كليات الجامعة بالتعاون مع الجامعات العالمية الأمريكية والبريطانية والأوروبية الشريكة.



وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد الطلاب بـخدمات تعليمية عالية الجودة وذات تنافسية دولية، وتسهم في تحقيق هدف الجامعة الاستراتيجي في أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا رائدًا في التعليم والبحث العلمي.



وأشار قنصوة، أن الجامعة توفر كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لطلاب هذه البرامج خلال فترة دراستهم بجامعة الإسكندرية، قبل انتقالهم لاستكمال دراستهم في الجامعة الأجنبية الشريكة.



وأضاف أن هذا المسار يضمن لهم الحصول على تعليم جامعي متميز في إطار تنافسي عالمي، يُعزز قدرتهم على الالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي، منوهًا أن الدرجات العلمية المزدوجة والفروع الدولية تُعد أحد المحاور الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للجامعة المنبثقة من رؤية مصر 2030.