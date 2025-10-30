الإسماعيلية - أميرة يوسف:



شهدت مدارس محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم احتفالات مبهجة بالتزامن مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، حيث حرصت إدارات المدارس على توثيق الحدث الوطني الكبير من خلال فقرات إذاعية مميزة وطابور صباحي مختلف حمل الطابع الفرعوني.

وتضمنت الإذاعة المدرسية فقرات تعريفية عن المتحف المصري الكبير وأهميته في حفظ وعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب كلمات وطنية تحث الطلاب على الاعتزاز بتاريخهم العريق، كما قُدمت عروض فنية وغنائية تناولت رموز الحضارة المصرية وأمجاد الأجداد.

وشارك المعلمون والطلاب في تنظيم فعاليات رمزية داخل المدارس، تضمنت ارتداء بعض الطلاب ملابس فرعونية وتجسيد شخصيات تاريخية بارزة، تعبيرًا عن الفخر بالحضارة المصرية، فيما شهد الطابور الصباحي ترديد النشيد الوطني وسط أجواء من الحماس والانتماء.

وقالت سارة احمد جريش مدير مدرسة الطائف، إن هذه الاحتفالات تهدف إلى تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الأجيال الجديدة، وربطهم بجذورهم الحضارية العريقة، في وقت تحتفل فيه مصر بحدث عالمي يجسد ريادتها في مجال الآثار والسياحة الثقافية

قال الطالب كريم أحمد الجوهري، أحد المشاركين في الفعاليات، إنهم شعروا بفخر كبير خلال الاحتفال، خاصة بعدما تعرفوا على قصة بناء المتحف المصري الكبير وما يضمه من آثار نادرة تمثل تاريخ أجدادهم العظماء، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تُشعل في نفوس الطلاب روح الانتماء والوطنية.



وأضافت الطالبة ملك علاء جمعة، أن فقرات الإذاعة المدرسية لهذا اليوم كانت مختلفة ومميزة، حيث تناولت معلومات شيقة عن الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن المشاركة في الطابور الصباحي الذي حمل الطابع الفرعوني جعلهم يشعرون بأنهم جزء من هذا الحدث التاريخي الكبير الذي تفخر به مصر أمام العالم.