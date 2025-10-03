المنوفية - أحمد الباهي:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي بمنوف تأثرت بتداعيات فيضان نهر النيل، وذلك للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء مراكز ومدن منوف والسادات ، الهلال الأحمر.

وخلال جولته، وجه محافظ المنوفية بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي وتزويده بالإنارة، حصر كافة الأراضي المتضررة واعفائهم من الايجار السنوي بالتنسيق مع الري، تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر المتضررة، مشيرا إلى إن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لرفع الجسر وتقديم الدعم اللازم وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة، وتقديم الدعم الكامل للأسر التي تضررت جراء الفيضان، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة نفذت بالفعل عددًا من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الموقف وضمان استمرار حركة المواطنين بين القرى والمراكز، شملت: حصر كافة مناطق طرح النهر بالمناطق الواقعة على النيل واتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع منسوب المياه، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بردم ورفع منسوب طريق معدية أبو زيد ببجريس بحوالي 600 طن من نواتج الهدم ومخلفات البناء، وطريق معدية القطة عزبة التفتيش بحوالي 500 طن، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برفع منسوب الطريق الخاص بمعدية الكرامة بحوالي 750 طن، ومعدية الأخماس بنحو 300 طن.

وأكد محافظ المنوفية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين.