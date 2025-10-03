السيطرة على حريق داخل عقار سكني مكون من 7 طوابق ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل عقار سكني مكون من 7 طوابق بمنطقة كفر سعد بالشارع الرئيسي بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا باشتعال الحريق في الطابق الخامس، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وفريق من رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق بشكل كامل، وإجراء عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد النيران.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما تجرى حاليًا أعمال حصر الخسائر المادية والتوصل إلى أسباب اندلاع الحريق، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.