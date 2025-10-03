ضبط 53 طن لحوم منتهية الصلاحية في الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، ومراقبة الأغذية حملة مكبرة، على المحال والأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لتبريد وتجميد اللحوم بداخلها كميات كبيرة منتهية الصلاحية بلغ إجماليها نحو 53 طنًا و200 كيلو جرام، تشمل 1200 ذبيحة ماعز كاملة بوزن إجمالي ١٢ طنًا، بالإضافة إلى 450 كرتونة أفخاذ ضاني تزن 13 طنًا و500 كيلو جرام.

وتضمنت المضبوطات 560 كرتونة منديل ضاني بإجمالي 7 أطنان و280 كيلو جرام، و28 كرتونة موزة بقري بوزن 2 طن و100 كيلو جرام، و1500 كرتونة لحم ماعز مقطع بإجمالي 18 طنًا، فضلًا عن 16 كرتونة قلوب بوزن 320 كيلو جرام.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية والمحال لضبط الأسعار والسلع الفاسدة، لحماية صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتحقيق الانضباط في الأسواق.

وشدد خالد، في بيان، اليوم الجمعة، على استمرار الحملات التفتيشية اليومية في جميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.