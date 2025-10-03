البحيرة تحتفل بيوم جني القطن.. أصناف جديدة تبشر بإنتاج وفير (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:



نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في البحيرة، يوم جني لمحصول القطن صنف جيزة 97 بالحقل الإرشادي بقرية سمخراط التابعة لمركز الرحمانية، بالتعاون مع معهد بحوث القطن والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

وأكد الدكتور حسني عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية محصول القطن الاستراتيجي وحرص المديرية على نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، مع دعم المزارعين وتقديم التوصيات الفنية بشكل مستمر.

وأشار أبمن عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي إلى أن إقامة أيام الجني في الحقول الإرشادية يساهم في تعريف المزارعين بالأصناف الحديثة المتميزة في الإنتاجية ومقاومة الأمراض، بجانب إبراز الفارق بين الحقول الإرشادية وحقول الجوار، ودور الإرشاد الزراعي في نقل التوصيات التطبيقية.

تخلل اليوم تقديم إرشادات فنية للمزارعين حول مزايا الجني المحسن وكيفية الحفاظ على القطن من التلوث بالشوائب ورفع جودة المحصول.

شارك في الفعاليات الدكتور عصام الورقي من معهد بحوث القطن، والمهندسة منى عامر، مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور محمد علي الشربيني، أخصائي قطن بالمحافظة، والمهندس إبراهيم عبد اللا، أخصائي قطن بالمديرية، والمهندس رضا عليان، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بإدارة الرحمانية، بجانب مرشدي القطن وعدد من كبار المزارعين المهتمين بالمحصول.