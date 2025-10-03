بجرح صغير.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى النصر ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، اليوم الجمعة، عن نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار الجراحي لاستبدال الصمام الميترالي، داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وذلك لأول مرة بمستشفيات الهيئة وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن العملية التي تُعد من أدق وأحدث أساليب جراحات القلب عالميًا، أُجريت عبر جرح لا يتجاوز 6–8 سنتيمترات فقط، دون الحاجة إلى شق عظام الصدر بالكامل كما هو متبع في الطرق التقليدية، مما ساهم في تقليل الألم وفترة التعافي للمريض.

وأكد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، أن نجاح العملية لأول مرة داخل مستشفى النصر يعكس ريادة المحافظة كنموذج أول للتأمين الصحي الشامل، ويبرهن على جاهزية مستشفيات الهيئة لتبني أحدث ما توصل إليه الطب في جراحات القلب عالميًا، مع نسب نجاح تضاهي المراكز الدولية.

وأُجريت العملية على يد فريق طبي برئاسة الدكتور أمير البسطويسي، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، وضم نخبة من الجراحين وأطباء التخدير والإرواء الصناعي والتمريض، في إنجاز يُضاف لسجل النجاحات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.