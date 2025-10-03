حملات مكبرة بالمنوفية.. 231 محضرًا وضبط أكثر من طن أسماك فاسدة (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الجمعة، استمرار جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بشأن تكثيف المرور والرقابة الميدانية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

وشنت الأجهزة الرقابية بالمديرية حملات تفتيشية موسعة على المخابز والمنشآت التموينية والأسواق، بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، أسفرت عن تحرير 140 محضرًا لمخالفات المخابز تنوعت بين نقص وزن، وعدم نظافة، وعدم مطابقة للمواصفات، إضافة إلى 91 محضرًا بالأسواق تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، ومخالفات أخرى.

وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من طن أسماك مملحة فاسدة بناحية تلا، وضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم بناحية قويسنا قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وشدد محافظ المنوفية على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والمصانع، لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة، مؤكدًا ضرورة ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي لأي ممارسات احتكارية، والتفاعل الفوري مع البلاغات الخاصة بالغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.