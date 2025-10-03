الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت منطقة غيط العنب غربي الإسكندرية، مساء الخميس، حادثًا مأساويًا بانهيار جزئي لعقار قديم مكون من طابقين بشارع القرنفل نطاق حي غرب، ما أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص.

الحادث أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة سيدتين، إحداهما شابة في العقد الثالث من العمر، والأخرى مسنة في العقد السادس، جرى نقلهن إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج، فيما نُقل جثمان الطفلة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا بانهيار عقار بشارع القرنفل بمنطقة غيط العنب نطاق حي غرب، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف وأجهزة حي غرب ومديرية التضامن الاجتماعي.

تبين من المعاينة الأولية أن العقار بناء قديم ويتكون من طابق أرضي وآخر علوي، وسقوط الأسقف الداخلية بالكامل بالطابق الأول على الطابق الأرضي، ما أسفر عن حالة الوفاة والإصابات المشار إليها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة فيما جرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

تم تحرير محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.