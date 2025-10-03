تحذير بالمنوفية: اخلوا أراضي النيل فورًا لخطر الفيضان

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدرت محافظة المنوفية، مساء الخميس، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر بمركز أشمون، وطالبتهم بسرعة إخلاء منازلهم وأراضيهم الزراعية.

وأوضحت المحافظة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي بسبب الارتفاع الملحوظ في منسوب المياه بفرع نهر النيل، ما يهدد بغمر الأراضي والمباني الواقعة جوار المجرى المائي.

ناشدت المحافظة الأهالي بضرورة توخي الحذر، والامتناع عن زراعة أي محاصيل حاليًا، وسرعة إخلاء المنازل حفاظًا على سلامتهم، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لتداعيات ارتفاع مناسيب النيل التي أشار إليها رئيس الوزراء سابقًا.