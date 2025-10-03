محافظ جنوب سيناء يكرّم أسر الشهداء في ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

أول رد رسمي من "علوم البحار" عن انحسار البحر بالإسكندرية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:



في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، كرّم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عددًا من أسر الشهداء والمجاهدات السيناويات تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن.



جاء ذلك خلال احتفالية وطنية نظمتها المحافظة، اليوم الخميس، حيث تم تكريم السيدة عزيزة عواد، إحدى المجاهدات السيناويات، بالإضافة إلى أسر الشهيدين النقيب محمود ناجي أحمد العواد، والرقيب أول دسوقي إسماعيل أبو زويل.



كما أهدى المحافظ درعًا تذكاريًا للواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية، عقب محاضرة ألقاها للطلاب حول الدروس المستفادة من حرب أكتوبر.



وأكد محافظ جنوب سيناء أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للإرادة الوطنية، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري. وشهد الاحتفال حضور عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية وجمع كبير من الأهالي والطلاب.