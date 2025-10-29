بالصور- الطرق الصوفية تحتفل بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم الأربعاء، بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي داخل المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف في كفر الشيخ.

وشهد الاحتفال حضور الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمود وسام، نائبًا عن مفتي الجمهورية، والدكتور مجدي عاشور، نائبًا عن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، واللواء سعيد عمارة، وعبد الحميد الدمرداش عضوي مجلس النواب، وعز الدين جودة عضو مجلس الشيوخ عن كفر الشيخ.

وشارك في الاحتفال الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، والدكتور ياسر شعبان خطاب، مدير الإدارات بالمديرية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمن برنامج الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ نصر الدين أبو الجلاجل، أعقبها كلمة ألقاها الشيخ محمد فكيه سهيل، خطيب المسجد الإبراهيمي، تناول فيها سيرة العارف بالله إبراهيم الدسوقي ومكانته الروحية، كما شهد الحفل فقرات للابتهالات والمدائح النبوية التي أضفت على الأجواء طابعًا روحانيًا مميزًا.