ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية (صور)

ضمن الموجة الـ27.. إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان (صور)

"يستحق الإعدام".. أول تعليق من والدة متهم "جريمة المنشار" بالإسماعيلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ينشر موقع مصراوي أسماء ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على طريق خط 13 عقب كوبري برشوم بمحافظة القليوبية، إثر انقلاب سيارة سوزوكي داخل الترعة، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص في الحال.

وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال السيارة والجثامين من داخل المياه.

وتبين من الفحص أن الضحايا هم:

- رفعت أمين، 60 عامًا، من قرية أجهور الكبرى.

- شروق حلمي، 40 عامًا، من قرية أجهور الكبرى.

- عزة محمد، 19 عامًا، من قرية أجهور الكبرى، مركز طوخ.

وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب فريق من المباحث الجنائية لبيان أسباب الحادث وملابساته، كما طلبت تقريرًا فنيًا من إدارة المرور حول حالة السيارة والطريق وقت وقوع الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث نجم عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل الترعة. وتم رفع السيارة من موقع الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرى التي ينتمي إليها الضحايا، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث بالكامل.