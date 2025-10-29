السجن 5 سنوات لسائق دهس أسرة كاملة بكورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)

ضمن الموجة الـ27.. إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن لمدة 5 سنوات، مع إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة، لاتهامه بدهس 9 أشخاص بمنطقة الشاطبي على كورنيش الإسكندرية، في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم "الميكروباص الطائر".

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين من أسرة واحدة، أثناء قضاء إجازتهم الصيفية بمدينة الإسكندرية.

وترجع وقائع القضية رقم 18356 لسنة 2025 جنح باب شرقي، إلى إخطار تلقاه قسم الشرطة من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث دهس بطريق كورنيش الإسكندرية في منطقة الشاطبي، في اتجاه محطة الرمل.

وانتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع البلاغ برفقة 6 سيارات إسعاف، وتبين من المعاينة أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق الميكروباص، ما أدى إلى انحراف المركبة ودهس الأسرة بالكامل في مشهد مروع.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج، بينما تم إيداع جثماني الضحيتين بمشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة باب شرقي، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه.