حملة أمنية بمولد الدسوقي تضبط عاطلًا بحوزته كيلو هيروين في كفر الشيخ

شن رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ حملات أمنية مكثفة، خلال الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وفقًا لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء محمد فوزيـ، مدير المباحث الجنائية بالمديرية لضبط الخارجين عن القانون خلال الاحتفالات بالمولد.

وتمكن رجال مباحث قسم دسوق خلال الحملة التي قادها الرائد إسلام القرضاوي، رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب إسماعيل أبوكيلة، في ضبط المدعو "محمود.أ.أ"، عاطل، سبق اتهامه في عدة قضايا (مخدرات) وبحوزته كيلو هيروين، وبندقية خرطوش.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والبندقية الخرطوش بغرض الدفاع عن النفس.

حُرر بذلك المحضر رقم 12007 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي السياق تمكن رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق من ضبط متهمين آخرين بحوزتهما 4 أسلحة نارية، وهما "ش.ر.م.ا"،31 عامًا، و"خ.هـ.ع.أ"، 38 عامًا مقيم بمنطقة المحرقة، سبق اتهامهم في العديد من القضايا فيما تبين من المضبوطات عبارة عن بندقية وفردي خرطوش، وطبنجة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 12244 لسنة 2025 جنايات بندر دسوق، وبعرضهما على النيابة العام أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات..