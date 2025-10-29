حركة المحليات.. تعيين قيادات جديدة بـ 3 مراكز في الفيوم

"محمد خرج يدور على رزقه رجع بعاهة".. شاب من المنوفية يفقد ذراعه في أول

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين عدد من القيادات الجديدة في محافظة الفيوم، وذلك ضمن حركة التعيينات الكبرى التي شملت 164 قيادة محلية على مستوى المحافظات.

وشمل القرار تعيين القيادات التالية: العميد طارق فؤاد هيبة رئيسًا لمركز ومدينة طامية، وسالم جمال عبد الباقي فتيح رئيسًا لمركز ومدينة سنورس، ومحمد فتحي إمام رئيسًا لمركز ومدينة يوسف الصديق.

ويُشار إلى أن الحركة تضمنت تبادلاً للمناصب بين رئيسي مركز ومدينة سنورس ويوسف الصديق، حيث كان محمد فتحي إمام قائمًا بعمل رئيس مركز ومدينة سنورس قبل تعيينه رئيسًا لمركز ومدينة يوسف الصديق، بينما كان سالم جمال عبد الباقي فتيح قائمًا بعمل رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق قبل تعيينه رئيسًا لمركز ومدينة سنورس.