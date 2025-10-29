الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ملتقى توظيفيًّا بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية ونخبة من الجهات البحثية الحكومية، بهدف تعزيز دور الأطراف المجتمعية في تقييم خريج كلية العلوم مما يدعم رفع كفاءات خريجي الكلية ويجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل ويعزز توفير فرص عمل لخريجي وأبناء الكلية من مختلف الأقسام والتخصصات.

وأكد عميد كلية العلوم أن الملتقى يأتي في إطار حرص الكلية على ربط خريجيها بسوق العمل وتفعيل التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص والأطراف المجتمعية المتعددة لرفع قدرتهم على المنافسة في سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية تناسب تخصصاتهم العلمية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا الشاذلي مقرر الملتقى أن الملتقى يأتي في سياق سعي كلية العلوم في رفع جودة البرامج الدراسية المقدمة بها في ضوء متطلبات جهات التوظيف، كما أن الملتقى يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين باحتياجات سوق العمل ومهارات التوظيف الحديثة، مؤكدًة أن الجامعة تسعى دائمًا إلى دعم أبنائها من خلال المبادرات والفعاليات التي تفتح أمامهم آفاق المستقبل.