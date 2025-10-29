تصعيد البركاوي من حي الأربعين إلى سكرتير عام مساعد للسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية والتى تتضمن 164 قيادة محلية.

وقررت وزيرة التنمية المحلية، نقل وتعيين 5 سكرتير عام، و10 سكرتير عام مساعد، من بينهم اللواء عارف البركاوي، والذي تولى منصب السكرتير العام المساعد بالسويس.

وشغل اللواء عارف البركاوي، عدة مناصب تنفيذية في محافظة السويس، وانتقل بعدها رئيسا لحي الخليفة بالقاهرة، ثم عاد للسويس وتولى رئاسة حي عتاقة 3 سنوات وهو أكبر أحياء السويس مساحة حيث يمتد حتى الحدود الإدارية مع البحر الأحمر عند منطقة الزعفرانة، وكذا الحدود الإدارية مع العاصمة، من شرق القاهرة ومن جنوب القاهرة.

كما تولى عقب ذلك رئاسة حى الأربعين، وهو الأكبر من حيث الكثافة السكانية ويمثل قلب محافظة السويس، وحقق تقدم ملحوظ في الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق القانون خاصة في ملف التعديات ومخالفات البناء، والتنظيم.

وشملت حركة المحليات 134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم 11 تم خروجهم من العمل نهائيا وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات.