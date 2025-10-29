

المنوفية- أحمد الباهي:

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط جزار يتخذ جراج أحد المنازل بالحي القبلي بشبين الكوم وكرًا لذبح الحيوانات المريضة واستخدام أختام مزورة لتمرير اللحوم على أنها صالحة للاستهلاك.

شارك في الحملة الدكتور سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، والدكتور مادح الشرقاوي، والدكتور عمرو الزرقاني من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والعقيد أحمد أبو السعود رئيس قسم مباحث التموين.

أسفر التفتيش عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عن ضبط جاموسة كاملة مذبوحة بعد نفوقها، وظهرت عليها علامات مرضية واضحة قبل تجهيزها للبيع.

تحركت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.