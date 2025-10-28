أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة من مطار أسيوط الدولي إلى مطار ألماظة بالقاهرة، مؤكدًا أن الخط الجديد يمثل نقلة نوعية لدعم الاستثمار وتنشيط السياحة وتيسير حركة المواطنين.

وتفقد المحافظ، يرافقه اللواء حاتم طلحة مدير المطار، صالة السفر وإجراءات إنهاء سفر الركاب، حيث اطمأن على جودة الخدمات المقدمة وسلاسة الحركة داخل المطار، مشيرًا إلى أن المحافظة توفر أتوبيسًا مكيفًا ومجانيًا لنقل الركاب من مدينة أسيوط إلى المطار أسبوعيًا.

وأوضح أبو النصر أن المحافظة تنسق مع الجهات المعنية لدراسة زيادة عدد الرحلات مستقبلًا بما يتناسب مع حجم الطلب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية في صعيد مصر.

وقد أعرب عدد من الركاب ورجال الأعمال عن سعادتهم بتشغيل الخط الجوي، لما يوفره من وقت ووسيلة انتقال مريحة وآمنة، موجهين الشكر للمحافظ على متابعته الميدانية.

يُذكر أن الرحلة تُسير أسبوعيًا كل يوم ثلاثاء، حيث تقلع من مطار ألماظة صباحاً، وتعود من مطار أسيوط مساءً، ويمكن الحجز عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بالغرفة التجارية بأسيوط.