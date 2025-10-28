محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن ونوابهم

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، القرار رقم 1210 لسنة 2025، متضمنًا إجراء حركة محدودة في عدد من قيادات الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم كفاءة العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وما تقتضيه مصلحة العمل.

وتضمن القرار في مادته الأولى تعديل تكليف عدد من القيادات المحلية على النحو التالي: ياسر إبراهيم عبد الحميد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، للعمل نائبًا لرئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومروة عبد الهادي محمد السماك، رئيس الوحدة المحلية لقرية شلقان بالقناطر الخيرية، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

كما نص القرار في مادته الثانية على إلغاء تكليف السيد ياسر عبد الله علي عبد الله من العمل نائبًا لرئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها في وظيفة تعادل المستوى الوظيفي المسكن عليه.

وشملت المادة الثالثة إلغاء تكليف السيد شريف محمد إبراهيم سالم من العمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية، ونقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ في وظيفة تعادل المستوى الوظيفي المسكن عليه.

وأكد القرار في مادته الرابعة على جميع الجهات المختصة سرعة تنفيذ القرار فور صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سياسة محافظة القليوبية لإعادة توزيع القيادات وفقًا لاحتياجات العمل، وتحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.