إزالة مكامير الفحم المخالفة بقرية البرانية في أشمون حفاظًا على البيئة

المنوفية- أحمد الباهي:



وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "قويسنا- جيهان" بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الثلاثاء، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص.



شهود عيان أكدوا لـ"مصراوي"، أن الحادث وقع في اتجاه كوبرى جيهان أثناء محاولة قائد سيارة ملاكي تفادي آخرى بانحراف خطير "بيعمل غرزة"، مما تسبب في اصطدامهما ووقوع تلفيات في السياراتين، ورغم وصول سيارة إسعاف لموقع الحادث فور وقوعه، إلا أن الحالات فضلت الانصراف.



في ذات السياق، وصل رجال الشرطة والمرور لموقع الحادث، وتمكنوا من إزالة آثاره عن الطريق واستعادة حركة المرور لطبيعتها.