محافظ سوهاج يوجّه بتصميم موحد لواجهات المحلات التجارية وشكل جديد للإعلانات

كتب : عمار عبدالواحد

01:08 م 28/10/2025
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (1)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (5)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (6)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (7)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (3)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (2)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (8)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (9)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (10)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (11)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (13)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (12)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (15)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (14)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (17)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (19)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (20)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (21)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (18)
  • عرض 21 صورة
    محافظ سوهاج (16)

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية منطقتي شارع المحطة والشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب سوهاج، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات العامة، وجهود التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة سوهاج.

جاء ذلك بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندس حاتم عمر مدير عام الطرق، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق، ووحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد شارع المحطة، حيث وجّه بعمل تصميم مقترح موحد لواجهات المحلات التجارية، وشكل مناسب للإعلانات بما يتناسب مع الطابع الجمالي للمنطقة، وإيجاد حلول مناسبة للأكشاك وأماكن الانتظار ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة الشارع، مشددًا على أن تبدأ أعمال التطوير في 15 ديسمبر القادم، لتنتهي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما تفقد "سراج" ميدان ومنطقة الشهيد عبد المنعم رياض بحي غرب، ووجّه بإزالة الإشغالات والمرور الدوري عليها، وتحرير محاضر للمحال المخالفة، مع مراجعة تراخيص الأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، خاصة بالمخابز والمطاعم الواقعة بالمنطقة.

وشدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من نقل موقف جهينة إلى منطقة الثلاث كباري لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات داخل المدينة، وذلك تنسيقا وإدارة المرور .

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن أعمال التطوير الجارية، موجّهًا المسئولين بدراسة مطالبهم وتنفيذها في أقرب وقت ممكن بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة سوهاج.

محافظ سوهاج واجهات المحلات التجارية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج

