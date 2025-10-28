إعلان

الفيوم تستعد للحدث العالمي.. شاشات عرض في الميادين لمتابعة افتتاح المتحف الكبير

كتب : حسين فتحي

12:33 م 28/10/2025

الدكتور أحمد الأنصاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن قيام المحافظة بتجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مراكز المحافظة، لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل 1 نوفمبر، وذلك في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث الثقافي الكبير.

وأوضح الأنصاري، أنه سيتم تركيب شاشات العرض بعدد من المواقع الحيوية بالمراكز، تشمل: ميدان المسلة، وميدان الشبان المسلمين، بمدينة الفيوم، وميدان المحطة أمام مكتب بريد أبشواي، وميدان مدخل قرية شكشوك أمام كافيتيريا "الإليزيه" بمركز أبشواي، وفي مركز إطسا شارع مركز شباب دفنو المتفرع من ميدان السوداني، وميدان مبارك بمدينة سنورس.

كما تشمل هذه المناطق، ميدان الساعة بشارع 23 يوليو، وميدان أبو شقرة أمام مجلس المدينة، بمركز طامية، وفي مركز يوسف الصديق عند مفارق تونس بمنطقة الحوت، وكذلك بقرية الشواشنة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن هذا الإجراء يهدف لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للاستمتاع بمتابعة هذا الحدث العالمي، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث، وإشراك أهالي الفيوم في هذه اللحظة التاريخية المميزة التي تسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية، وتُبرز جهود الدولة في دعم السياحة والثقافة والتراث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم افتتاح المتحف الكبير المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail