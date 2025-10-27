محافظ أسوان يحيل واقعة انفجار أسطوانة بوتاجاز بمخبز للتحقيق (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أمر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في حريق نشب داخل مخبز بمنطقة السيل على طريق كسر الحجر، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما تسبب في أضرار بالشقة السكنية التي تعلوه.

ووجه المحافظ بالتحقيق في تراخيص المخبز ومدى التزامه باشتراطات الدفاع المدني والسلامة المهنية، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأضرار التي لحقت بالشقة المتضررة لصرف التعويضات اللازمة للأسرة.

وشدد كمال على جميع الوحدات المحلية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لاشتراطات السلامة والتراخيص لكافة المنشآت التجارية التي تستخدم أسطوانات البوتاجاز، خاصة تلك الواقعة أسفل العقارات السكنية، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين يقع في مقدمة الأولويات.