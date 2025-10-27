إعلان

ضبط 2800 لتر زيوت سيارات مجهولة داخل مخزن بالخانكة (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:04 م 27/10/2025
    ضبط 2800 لتر زيوت سيارات مجهولة (1)
    ضبط 2800 لتر زيوت سيارات مجهولة (4)
    ضبط 2800 لتر زيوت سيارات مجهولة (3)

شنت أجهزة الرقابة بمحافظة القليوبية حملة تموينية مكبرة بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة زيوت السيارات، وبداخله 2800 لتر من الزيوت مجهولة المصدر.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق.

وتمكنت الحملة من تحريز 800 لتر زيوت داخل براميل، و2000 لتر معبأة في جراكن، بالإضافة إلى 460 جركن فارغًا كانت معدة للتعبئة.

وشارك في الحملة مديرية التموين والأجهزة الأمنية، وتم إخطار هيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة لحماية المواطنين من الغش التجاري، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

زيوت سيارات مجهولة مخزن مدينة الخانكة ضبط مخزن غير مرخص تعبئة زيوت السيارات

