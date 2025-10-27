بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، موافقة المجلس الأعلى للجامعات الأهلية على انتظام 4 طلاب بالجامعة، كانوا قد لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول في وقت سابق، واستكمالهم الدراسة بشكل طبيعي، بما يضمن استقرارهم الأكاديمي ويحافظ على مستقبلهم التعليمي.

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على مصلحة أبنائها الطلاب وسعيها الدائم لتوفير بيئة تعليمية مستقرة وداعمة للتميز والإبداع.

واستقبل الدكتور طارق علي الطلاب الأربعة بمكتبه، و أبلغهم بالقرار وحرص على طمأنة أولياء أمورهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تهيئة كافة سبل الدعم والرعاية لاستكمال مسيرتهم التعليمية في مناخ جامعي آمن ومحفز.

وأشار إلى سرعة تفهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى سرعة الاستجابة وتفهمه الكامل للملابسات التي أحاطت بموقف الطلاب، وحرصه على إيجاد حل قانوني يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارهم في التعليم دون الإضرار بمستقبلهم.

ويأتي هذا القرار عقب دراسة شاملة لموقف الطلاب الذين لم يُدرجوا سابقًا في كشوف المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، حيث حرصت الجامعة على التواصل المستمر مع الجهات المعنية والعمل على تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

وأكد الدكتور طارق علي أن الجامعة تعمل وفق نهج تربوي وإنساني يراعي مصلحة الطالب، ولا تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات قد تواجهه، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويجسد التزام الجامعة برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، في إطار من الشفافية والانضباط والمسؤولية.