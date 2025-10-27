بالصور- رئيس جامعة المنيا يقود مسيرة طلابية ضمن إطلاق مبادرة "تمكين"

المنيا- جمال محمد:

انطلقت بجامعة المنيا فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم، والتي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على خدمات تعليمية وفرص متساوية داخل بيئة جامعية دامجة وشاملة.

بدأت الفعاليات بمسيرة طلابية حاشدة داخل الحرم الجامعي، بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع الجامعي، يتقدمهم الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من ذوي الهمم.

واستمرت الفعاليات باحتفالية كبرى بالصالة المغطاة للإعلان عن انطلاق المبادرة، قدمت خلالها كلية التربية الرياضية، عددًا من العروض الفنية، شملت عرضًا يحمل عنوان "زهرات المستقبل" من تصميم د. منال أحمد، وتدريب كابتن مروة القاضي، ومنار علاء، ومي محمد، يجسد الأمل والعزيمة والإبداع، إلى جانب العرض الصعيدي بإشراف د. وفاء علي، وعرض بلغة الإشارة قدمته كلية التربية للطفولة المبكرة بإشراف د. وفاء راوي عميد الكلية، ود. غادة فرغل وكيل الكلية منسق الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن هذا النوع من الفعاليات لا يقتصر على الاحتفال، بل يحمل رسالة قوية عن أهمية تمكين الجميع، وتعزيز قيم المشاركة والمساواة في البيئة التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة تُكرّس جهودها لتفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" التي تُجسّد التزام القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور في نشر ثقافة الدمج والمساواة، وتعزيز الدور المجتمعي للجامعات داخل الأقاليم.

خلال كلمتها عبرت الطالبة آلاء عصام بكلية الحقوق ممثلة عن الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، عن فخر ذوي الهمم بكونهم صُنّاع الحلم وشركاء النجاح داخل جامعة المنيا، مؤكدةً أن هذا اليوم هو نقطة انطلاق جديدة نحو غدٍ أكثر قوةً وعدلًا، قائلة "أننا لا نبحث عن التمكين، فنحن التمكين ذاته، وأن الإعاقة لم تكن يومًا حاجزًا أمام تحقيق النجاح".

كما وجهت آلاء عصام الشكر لقيادة الجامعة، لدعمها الدائم وإيمانها بقدراتنا على الإصرار، مؤكدةً أن طاقات ذوى الهمم تستحق الفرصة، ومقدمة الشكر إلى كل من قدم لهم دعمًا أو كلمة طيبة أو ابتسامة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشار فرحات إلى أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير خدماتها المقدَّمة للطلاب ذوي الإعاقة، من خلال مركز ذوي الإعاقة المتخصص الذي يعمل على تقديم الدعم الأكاديمي والتعليمي والمعينات التكنولوجية، مؤكدًا حرص الجامعة على تمكين أبنائها من ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية دون أي تمييز، وصولًا لجامعة دامجة تفتح أبوابها للجميع، وتمهّد الطريق لغد أكثر إنصافًا وتمكينًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنيا تتجه إلى توسيع نطاق برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والتواصل الإنساني، إيمانًا بحق هذه الفئة في تحقيق الذات والمنافسة الواثقة في سوق العمل مستقبلًا، مشددًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في توفير جميع سبل الدعم لهم.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم تفعيل مبادرة "تمكين" للعام الجامعي 2025–2026 بالجامعات المصرية المستهدفة، لافتة إلى أن الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، عبر حملات وأنشطة توعوية موسعة لتعريف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخدمات مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الدمج داخل المجتمع الجامعي.

وقال الدكتور حسام عبد الرحيم مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة المنيا، إن فعاليات المبادرة تتضمن أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية وترفيهية، من بينها ندوة "الدمج وسيكولوجية التواصل مع ذوي الإعاقة"، وفعالية "دقيقة في الظلام" لذوي الإعاقة البصرية، وعرض مسرحي بعنوان "كلنا واحد" عن الدمج المجتمعي، وفعالية "افهمني من إشارتي" لذوي الإعاقة السمعية، وتدريبات بمعامل التربية الخاصة والبصرية، وأنشطة رياضية في كرة السلة وتنس الطاولة، ومسابقات ترفيهية وتعليمية بمشاركة طلاب الجامعة وقياداتها.

والجدير بالذكر، أن فعاليات المبادرة ستتواصل أيام الخميس طوال شهر نوفمبر 2025؛ لتعزيز التفاعل المجتمعي وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، على أن تختتم يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.