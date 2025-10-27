موعد ومكان صلاة الجنازة على والد لاعب زد محمد ربيعة

بكاء في المسجد.. انهيار محمد ربيعة لاعب زد في جنازة والده بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد ربيعة، نجم نادي زد، اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض.

ونعى ربيعة والده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا.. توفي أبويا الحاج أحمد عبدالعزيز."

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

وتقدم عدد من زملاء اللاعب ومسؤولي نادي زد، بخالص التعازي لربيعة وأسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان