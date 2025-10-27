إعلان

موعد ومكان صلاة الجنازة على والد لاعب زد محمد ربيعة

كتب : إسلام عمار

01:09 م 27/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وفاة والد محمد ربيعة
  • عرض 3 صورة
    وفاة والد محمد ربيعة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد ربيعة، نجم نادي زد، اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض.

ونعى ربيعة والده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا.. توفي أبويا الحاج أحمد عبدالعزيز."

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

وتقدم عدد من زملاء اللاعب ومسؤولي نادي زد، بخالص التعازي لربيعة وأسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد ربيعة صلاة الجنازة والد لاعب زد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

105 جنيهات.. هبوط كبير في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
8 أخطاء تلتهم رصيد شحن عداد الكهرباء الكارت .. تعرف عليها
رياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أمران يحسمان.. هل يفقد الذهب بريقه ويخسر صعوده الكبير؟
60 ثانية رعب تكشف لحظة التخلص من "أطفال فيصل" في عقار اللبيني (فيديو)