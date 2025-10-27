ضمن الموجة الـ27.. إزالة 1709 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عن انتهاء الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، والتي نُفذت على ثلاث مراحل خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 24 أكتوبر 2025.



جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إزالة كافة صور التعديات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، نجحت في إزالة 1709 حالات تعدٍ خلال مراحل الموجة الثلاث، تضمنت: 139 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، 665 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، 690 حالة على أراضي أملاك الدولة، 97 حالة متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والإشراف المباشر على أعمال الإزالة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مع التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة والوحدات المحلية للتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي.

وشدد المحافظ على تنفيذ الإزالات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات مجددًا، مع استغلال الأراضي المستردة في الأغراض المخططة لها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشاد اللواء عماد كدواني بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الموجة الـ27، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.