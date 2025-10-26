قرية بالشرقية تجمع 15 مليون جنيه لزراعة رئة لأحد شبابها (صور)

من شقة إيجار إلى تضامن شعبي.. القصة الكاملة للاعتداء على مُسن السويس

الشرقية - ياسمين عزت:

في ملحمة إنسانية، نجح أهالي قرية الإخيوة بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، في جمع أكثر من 15 مليون جنيه لإنقاذ حياة الشاب محمد إبراهيم سلطان، 31 عامًا، الذي يعاني من فشل تنفسي حاد ويحتاج لعملية زراعة رئة.

يعمل محمد استورجيًا، وهو يعاني من تكيس رئوي حاد منذ خمس سنوات، بينما أقر الأطباء أن الحل الوحيد لإنقاذ حياته هو إجراء عملية زراعة رئة كاملة، بتكلفة تتجاوز 14 مليون جنيه.

على مدار عام كامل، أطلق الأهالي حملة تبرعات واسعة شملت كل بيوت القرية، حيث تكاتف الجميع من الكبار والأطفال لجمع المبلغ، الذي تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية عبر حسابات بنكية رسمية.

ونقل الأهالي أن دافعهم كان "السعي لإحياء روح"، مؤكدين أنهم كانوا يحلمون برؤية محمد يتنفس دون جهاز. وبفضل تكاتفهم، تمكنوا من تأمين المبلغ المطلوب لبدء أولى خطوات علاج الشاب.